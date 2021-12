To je najboljša starost za zakon

Je že tako, da se vse več zakonov dandanes konča z ločitvijo. Morda tudi zato, ker se pari za uradno skupno pot odločajo ob nepravi starosti. Obstajajo namreč leta, pri katerih imajo sklenjeni zakoni največ možnosti za uspeh.

Strokovnjaki z univerze Juta so namreč dokazali, da se pari ločijo pogosteje, kadar v zakon stopijo po starosti 32 let. Najboljše obete imajo tisti, ki zakonsko pot začnejo v poznih dvajsetih.

Idealna starost torej je …

Med 25. in 32. letom, tudi upoštevajoč družbene in demografske okoliščine, kot so spol, rasa, oblika družine, religija, spolna preteklost in narava okolja, kjer nekdo živi.

»V vsakem primeru so pozna dvajseta in zgodnja trideseta najboljša leta za sklenitev zakona,« je povedal Nikolas H. Volfinger, avtor študije, ki ponuja tudi odgovor na vprašanje, zakaj osebe, ki se poročijo v srednjih tridesetih, težje ohranijo zakon. »Osebe, ki z zakonom dolgo odlašajo, velikokrat nimajo pravih predispozicij za skupno življenje ali zaradi osebnostnih lastnosti težje vzdržujejo odnose, zato je pri njih večje tveganje za ločitev. Ob tem velja še, da se, ker so navajeni samskega življenja, težko privadijo dejstvu, da naj bi vse z nekom delili, to pa seveda ni dobra popotnica za uspešen zakon.«