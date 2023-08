To je morda romantično, a zgrešeno

V vsakem od nas se skriva romantik, ki bi partnerja rad kdaj presenetil in mu pokazal, kako zelo ga ljubi. Pa vendar se lahko nekatera presenečenja izjalovijo in imajo ravno nasproten učinek.

Javna snubitev

Za večino ljudi je snubitev intimen dogodek, čeprav ga želijo pozneje deliti z vsem svetom, nekaterih pa ne moti, če snubitev spremljajo še naključni mimoidoči. Vsekakor se je o tem dobro prej pozanimati, sploh če si ne želite, da izbranec ali izbranka v ihti odkoraka brez odgovora, vi pa ste pred vsemi osramočeni. Če pa ste prepričani, da je vajina ljubezen tako močna, da se ne bo zalomilo pod pritiskom javnosti, le tvegajte in delite srečo z vsemi.

Hišni ljubljenček

Ni malo parov, ki si ogledujejo hišne ljubljenčke in načrtujejo posvojitev, a preden se odločijo za ta korak, se je treba o tem pogovoriti, uskladiti želje in okus, izbrati pasmo itn. Nekaj povsem drugega pa je presenetiti partnerja z ljubljenčkom, ki si ga sicer želi, a se sam za to še ni odločil. Verjetno za to obstajajo dobri razlogi, ki ste jih s svojim presenečenjem prezrli in partnerja postavili v neprijeten položaj.