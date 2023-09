To je malenkost, ki povprečnega ljubimca hitro spremeni v dobrega

Med dejavniki, ki povprečnega ljubimca ločijo od dobrega, je količina testosterona v telesu. Ta namreč skrbi za zdrav libido in tudi za dobro erekcijo.

Količino tega hormona je mogoče dvigniti na povsem preprost način: z izpostavljenostjo svetlobi.

Opazna razlika

Ekipa italijanskih znanstvenikov z univerze Siena je k sodelovanju v raziskavi povabila 38 moških, ki so se soočali z nizkim libidom. Da bi preverili, kako nanje vpliva svetloba, so jih razdelili v dve skupini.

Dva tedna so jih opazovali in pri tem eno skupino sodelujočih vsako jutro izpostavili močni svetlobi, druga skupina je jutra preživljala v temi ali mraku.

Po dveh tednih so preverili, kakšna je količina testosterona v njihovem telesu in opazili, da je ta v primerjavi z moškimi, ki tega niso bili deležni, znatno narasla pri osebah, ki so bile zjutraj izpostavljene svetlobi.

S tem se je izboljšala tudi kvaliteta njihovega spolnega življenja.

Rezultati omenjene raziskave so bili predstavljeni na letošnji konferenci evropskih kolidžev za nevropsihofarmakologijo (College of Neuropsychopharmacology ECNP) na Dunaju.