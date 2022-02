To je ključno za uspešen zakon

Očitno je ključ do uspešnega zakona v nekaj smiselnih pogovorih, nekaj dolgih skupnih sprehodih in v vsaj dveh poštenih sporih mesečno. Tako je pokazala raziskava, ki je vključevala 2000 srečno poročenih parov. V njej sodelujoči so kot ključ do srečne zveze navedli tudi skupne dopuste, medsebojno razvajanje, crkljanje, seks in seveda medsebojno spoštovanje. Študija je bila opravljena z namenom razkriti najpomembnejše dejavnike za srečno partnersko zvezo.

Skupne počitnice prebudijo ljubezen

»Številni sodelujoči so povedali, da se s partnerjem znatno zbližajo na skupnih počitnicah ali na izletu ob koncu tedna, kjer lahko povsem odmislijo vsakodnevna opravila,« je povedal vodja raziskave Simon Thompson. Nepogrešljive značilnosti dobrega odnosa so še mešanica humorja, privrženosti, razumevanja in skupnih ter lastnih interesov. Več kot 70 odstotkov vprašanih se je strinjalo, da jih skupno preživljanje prostega časa spomni na to, zakaj se ljubijo, 36 odstotkov jih je zadovoljnih z manjšimi romantičnimi gestami, denimo z občasno večerjo v restavraciji ali s skupnim sprehodom.

Ključne komponente za srečen zakon: