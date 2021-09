To je idealna starost za sklenitev zakona

Glede na rezultate raziskave sociologa Nicholasa H. Wolfinger z univerze Utah, obstaja idealna starost za sklenitev zakona. Ta je med 25. in 32. leti.

Kajti, kot je s proučevanjem podatkov o sklenjenih zakonih in ločitvah dokazal sociolog je pri parih, ki usodni da dahnejo v zgodnjih dvajsetih, 50 odstotkov višje tveganje za ločitev v primerjavi s tistimi, ki si večno zvestobo obljubijo po 25. letu. Z vsakim letom čakanja možnost za ločitev nato pada, vendar pozor, le do 32. leta. Tveganje zanjo nato znova narašča. ​Kaj tiči v ozadju? Po besedah Wolfingerja to res ne pomeni, da tisti, ki čakajo dlje, niso sposobni ohraniti zakona, a velik vpliv na celotno dogajanje in na aktualni zakon imajo partnerji iz preteklosti ter nezaupanje, ki ga ti zbujajo, vse skupaj lahko otežijo tudi morebitni otroci iz nekdanjih zvez.

In še en razlog za ta fenomen. Wolfinger verjame, da osebe, ki z zakonom odlašajo do poznih tridesetih, v osnovi niso ravno naklonjene dolgim in stabilnim zvezam. K temu, da so ločitve med zakonci, ki z zakonom čakajo, pogostejše, svoje prida še dejstvo, da se množica primernih kandidatov znatno zmanjša, kar pomeni, da je težje najti res pravega življenjskega sopotnika, zato mnogi v zakon skočijo z napačnim in ta zato hitreje razpade.



Zgodnejša leta na drug strani nakazujejo na naglico in nepremišljene odločitve, kar prav tako niso dobra podlaga za sklenitev zakona.

