To je hotel, v katerega hodijo ženske po razpadli zvezi

Verjetno je vsak od nas že kdaj doživel, da se je partnerska zveza, v katero je močno verjel in vlagal, naenkrat zaključila in ga pustila strtega srca. Potrebnih je nekaj dni, tednov ali mesecev, da se rane zacelijo in življenje spet postane lepše. V tem procesu je dobro narediti refleksijo razmerja, prepoznati svoje občutke, pustiti, da se bolečina izlije, potem pa se znati pobrati in nadaljevati svojo pot z novo izkušnjo za sabo.