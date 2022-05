To je 6 znakov, da mu niste všeč

Moški, ki ste mu všeč, bo za vas naredil marsikaj, lahko tudi neumnost, a všeč ste mu in želi vas zase. Nasprotno pa obstajajo jasni znaki, da si vas ne želi tako zelo, celo sploh ne.

Z moškim, ki vas ljubi in vi to čutite, se nikoli ne počutite neprijetno. FOTO: Sasilsolutions/Getty Images

Zadnji trenutek

Ko ste zaljubljeni in čakate naj bo na sporočilo, klic, zmenek, vas moški, ki vas ima rad, ne bo pustil čakati do zadnjega trenutka. Ne bo vas pustil, da trpite in premišljujete, kaj vse je lahko narobe, ampak se bo kmalu javil, ker si tudi on želi preživljati čas z vami. O tem se ne premišljuje cele dneve, potem pa napiše ali reče, da je zmanjkalo časa.

Druge ženske

Ko je moški zaljubljen, drugih žensk ne bo opazil, sploh pa ne, ko je v vaši družbi. Moški, ki se ob vas šali z drugimi ženskami, se spogleduje ali zapeljuje, vas je že zdavnaj premaknil v kategorijo prijateljice, zato se z vami lahko pogovarja o vsem, kar se dogaja v njegovem ljubezenskem življenju.

Seks

Vsi vejo, da obstaja tudi zunaj spalnice, zato se je o njem treba pogovarjati in običajno partnerji to tudi počnejo. Če moški zavrača intimne pogovore ali morda skopo odgovarja le za vrati spalnice, se vprašajte, ali je čustveno dovolj zrel za vas.

Počutje

Z moškim, ki vas ljubi in vi to čutite, se nikoli ne počutite neprijetno. Ne skrbi vas, koliko gub imate, kakšna je vaša frizura ali kako okrogla je vaša postava. Moški, ki vas ljubi, vas sprejema takšne, kakršni ste, kar vam daje občutek varnosti, lahko se sprostite.

Komunikacija

Če ste edini, ki nenehno začenja komunikacijo, ste prvi, ki pošlje sporočilo ali pokliče, medtem ko moški tega ne stori nikoli, potem se sprijaznite, da vas v njegovih mislih ni toliko, kot bi vas moralo biti.

Prijatelji

Prijatelji so velikokrat pomemben del partnerskega odnosa, lahko se spletajo čudovite vezi pa tudi bolj naporne. Moški, ki vas ljubi, vas bo želel predstaviti svojim prijateljem, ker je ponosen na vas, ne bo vas skrival, a vseeno vas ne bo puščal samih in vandral naokrog z njimi. Našel bo ravnotežje in vi svoje mesto v njegovi družbi.