To je 5 znakov, da zakon ne bo uspešen

Organizacija poroke je lahko stresna za bodoča mladoporočenca in privede do številnih, tudi nenavadnih situacij, po katerih lahko izkušeni organizatorji porok sklepajo, ali se bo zakon obdržal ali ne.

Proračun

Poročni proračun je lahko ena bolj bolečih tem, če se bodoča zakonca ne strinjata glede tega, koliko denarja sta pripravljena zapraviti za svojo poroko. Pogosto imajo prevelike želje glede na svojo denarnico, pri čemer znajo ženske še bolj pretiravati, kar se pozneje v zakonu izkaže kot velika težava.

Spoštovanje

Prepiri v odnosih niso nič neobičajnega, a ko se partnerja ne moreta strinjati in se zaradi tega grobo žalita, celo stepeta, je vprašanje, kakšna je njuna skupna prihodnost.

Družina

Če se nekdo že pred poroko ne razume z družino svojega partnerja, to še ne pomeni, da njun odnos ne more delovati, je pa dober kazalnik tega, kako bo deloval v prihodnosti. Možnih je veliko stresa in prepirov, ki le odvračajo pozornost od resnice ali bolečine.

Kontrola in nezanimanje

Organizatorji porok večkrat vidijo, da se s poroko ukvarja samo bodoča nevesta, ki je obremenjena s tisoč in eno malenkostjo, medtem ko bodočega ženina vse do oltarja skorajda ni na spregled.

To zanje pomeni, da bo tudi v zakonu vse breme na njej, so pa tudi obratni primeri, ko želi tisti partner, ki organizira poroko, imeti popoln nadzor nad vsem in se ni pripravljen pogovarjati. Tudi v zakonu ne bo diplomat in ne bo upošteval želja svojega zakonskega partnerja.

Laži in stiske

Nemalokrat se zgodi, da se eden izmed partnerjev pred poroko izpove organizatorju poroke, kar je po svoje popolnoma razumljivo, po drugi strani pa daje vtis, da si tega ne upa zaupati partnerju, kar kaže na pomanjkanje zaupanja v odnosu.

Če pa se zgodi, da partner organizatorja poroke nagovarja, naj partnerju ne pove vse resnice ali naj se zlaže, je to zelo slab znak, saj ni sposoben iskrenosti.