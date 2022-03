To je 5 znakov, da je moški našel svojo pravo polovico

Način, na katerega moški izkazuje svojo ljubezen, je različen od človeka do človeka, od družbe do družbe, od vere do vere, a vseeno najdemo skupne točke med njimi, ki jih lahko povežemo v celoto.

Ranljivost

Moški, ki ljubi, bo pokazal svojo ranljivo, čustveno in nežno plat, čeprav velja stereotipno prepričanje, da moški ne jokajo, ne javkajo in se ne bojijo ničesar. Da, tudi oni bi morda vedno radi bili tako močni, pa niso. In ko zares ljubijo, jih tega ni sram priznati.

Ego

Moški ego je ego, ki se težko upogiba, ko gre za prepričanja in stališča, pa naj gre za izbiro nogometnega kluba, politično opredelitev ali kaj drugega, kar sproži v njem hud odziv. Ko so prisotna čustva, je še tako velik moški ego sposoben požreti samega sebe iz ljubezni do druge osebe. Tudi če gre za majhne stvari, ki jih lahko tolerira, vse skupaj še zdaleč ni malenkost.

Podpora

Le kdo lahko partnerja bolj podpre kot partner, ki ga ljubi? Zaljubljen moški ne tekmuje z vami, ampak vam ponudi podporo in spodbudo, naj gre za čustveno, moralno, denarno ...

Je najbolj zvest občudovalec.

Sodeluje z vami, daje nasvete in ne kritizira, tudi če ne razume vsega, kar se dogaja. Je najbolj zvest občudovalec.

Strast

Z leti zaljubljenost mine, a ljubezen ostane in z njo lahko ostane tudi strast. Niso samo ženske tiste, ki se borijo za svoje partnerje, ampak so tudi moški, ki se trudijo in vlagajo v svoj odnos, ki so se pripravljeni za svojo ljubezen še vedno boriti, če je treba. V kriznih trenutkih znajo pokazati čustva in širino.

Pohvala

Že res, da imajo moški strašno radi, ko se jih pohvali, a to še ne pomeni, da sami ne znajo pohvaliti, nasprotno. Moški, ki ljubi, bo vsak dan našel razlog, da pohvali ljubljeno osebo, pa naj gre še za tako malenkost, in on ve, da je to več kot samo polepšati nekomu dan.