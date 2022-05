To je 5 načinov, kako pokazati partnerju ljubezen

Sreča v dvoje ni samoumevna in vsak par ima svoj recept, kako jo vzdrževati. Pa vendar obstaja nekaj lepih načinov, s katerimi partnerju dajete vedeti, da ga globoko ljubite.

Pohvala

Nikjer ne piše, da se je treba zahvaljevati, pa vendar beseda hvala pomeni veliko več kot samo to. Kadar se partnerju zahvalite iz srca, pa naj gre za malenkost, ki jo je storil za vas, ali veliko stvar, se to začuti in človek se počuti ljubljenega. K pohvalam lahko spadajo tudi komplimenti, s katerimi ni treba skopariti, vsak jih rad sliši, tudi večkrat na dan.

Poklon

Največ, kar lahko partnerju poklonite, niso drage materialne stvari, ampak sami sebe, svoj čas, energijo, ljubezen, pozornost ... Ne preslišite, kaj ima rad, presenetite ga, ko to najmanj pričakuje, posvetite se mu, ko vas potrebuje. Za nekaj takega ni treba žrtvovati svojega življenja, to se lahko dogaja mimogrede in lahkotno.

Ljubezen

Včasih je težko partnerju reči, da ga ljubite, lažje je reči, da ga imate radi, kar je zelo lepo in pomembno, a tudi »ljubim te« naj najde svoje mesto v vašem besednjaku. To je intima, zaupanje, predaja, odprtost in iz tega ni treba delati drame. Morda vam bo lažje, če boste partnerju zraven povedali še, zakaj ga ljubite – ker je lep, pameten, privlačen, zabaven, duhovit ... Razlogov se vedno najde dovolj, če tako čutite.

Podpora

Zelo pomembno je, da se partnerja podpirata, pa naj se sliši še tako obrabljeno. Prav je, da se poznata, da sta drug do drugega odprta in poštena, da se pogovarjata o vsem, saj tako raste zaupanje med njima, s tem pa tudi podpora. V odnosih gredo stvari gor in dol, podpreti nekoga, ko je na dnu, je lahko višek ljubezni.

Igrivost

Da je rutina ubijalka odnosov, čivkajo že vrabci na strehah, zato ne pozabite na svojo igrivost. Ni treba, da igrate dvornega norčka, lahko pa na stvari sem ter tja pogledate z manj resnosti, odmahnete nad težkim vsakdanom, primete partnerja za roko in ga odpeljete v neznano.