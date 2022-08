To je 5 korakov za srečnejše partnerstvo: ne v telefon, glejte v partnerjeve oči

Raziskave so pokazale, da obstajajo določene stvari, ki jih partnerja lahko počneta, da sta v odnosu srečnejša in bolj izpolnjena. Pravzaprav gre za temelje trdnega odnosa, ki jih je treba negovati vsak dan.

Pozornost

Živimo v digitalni dobi, v kateri je pozornost razpršena na vse konce, ljudje pogosto zrejo v zaslon telefona namesto v partnerjeve oči. Pozornost je treba preusmeriti na partnerja, mu namenjati ljubezen, ljudje si želijo, da so za partnerja na prvem mestu in najpomembnejši.

Igrivost

Pravijo, da pari, ki se smejejo skupaj, tudi ostanejo skupaj, kar verjetno drži, a nikoli ne gre le za humor. Gre za način, kako se lotevate stvari sami ali skupaj, ali imate do tega pozitiven ali negativen odnos, pa če je stvar še tako neprijetna in težka. Poleg tega je igrivost na dolge proge zelo zaželena v spolnosti, kjer sta nenehno odkrivanje novih igric in premikanje obzorij recept za srečo.

Povezovanje

Včasih je bilo preživljanje časa v dvoje nekaj samoumevnega, danes pa ritem življenja utripa hitreje in vsakogar poriva v svoj svet obveznosti, zato so ljudje pozabili, kaj vse lahko počnejo skupaj.

Skupaj se smejte in počnite majhne stvari. FOTO: Monkeybusinessimages/Getty Images

Ni treba, da gre vedno za velike stvari, kot so potovanja okoli sveta, včasih je dovolj, da skupaj obesite perilo, kuhate ali pa se samo pogovarjate. Vse to vas povezuje v trdnejši partnerski odnos.

Fizična aktivnost

Znano je, da fizična aktivnost sprošča hormone ugodja in veselja, zato je še bolje, če s partnerjem najdeta dejavnost, v kateri uživata in vztrajata oba. Lahko je sprehod, šport ali ples, pomembno je gibanje, in sicer čim pogosteje.

Mirovanje

V partnerstvu obstajajo tudi trenutki mirovanja, trenutki tišine, včasih tudi dolgčasa in praznine, včasih zaradi potrebe po samoti. Nekatere potrebujete zase, druge, sploh če stvari ne morete premleti sami, je bolje deliti in se o njih pogovoriti, spet kdaj pa so trenutki mirovanja samo sprostitev za oba partnerja, takrat si polnita baterije. Druženje brez druženja, samo biti skupaj in hkrati svoj, je neprecenljivo.