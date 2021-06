Tipi moških, ki se jim je najbolje izogibati

Če ste samski in še vedno iščete sorodno dušo, je dobro vedeti, kaj od partnerja pričakujete in česa pri njem ne bi prenesli. Ter tudi, kateri tipi moških so v življenju ter razmerju vse prej kot prijetna družba. Sledečim šestim se je dobro izogniti v širokem loku. Gospod nič mi ni prav Zanj nič nikoli ni dovolj dobro. On se vedno pritožuje, tarna in išče dlako v jajcu. V vaši družbi se spočetka sicer zadržuje in molči, a ko se prvi zmenki razvijejo v nekaj več, brez dlake na jeziku opozarja na vaš preglasen smeh, pretirano ambicioznost ali pričesko, ki mu ni po volji. Bežite stran. Čustveno zavrt moški On vedno kaže obraz jeklenega junaka, ki ga nič in nihče ne more zlomiti, v resnici pa za to masko tiči ranjena duša, ki se ne zna ali se noče soočat s svojimi resničnimi občutki. In ker prave vrednosti ne pripisuje svojim, tudi vašim čustvom ne namenja nobene pozornosti. Še več, kadar jih pred njim kažete, si drzne pripomniti, da ste nezreli, otročji ali celo nori. Znova: bežite stran. Športni obsedenec Prav je, da ima hobije, med katerimi se posveti svojemu telesu. Prav tako ni nič narobe, če spremlja športna tekmovanja. Zadeva pa se zaplete, kadar šport v takšni ali drugačni obliki postavlja pred vse v življenju. Tudi pred srčno izbranko. Verjemite, v tem primeru ni vreden ne časa in ne truda. Narcis On veliko da nase. Res veliko. Urejen je od glave do pet, vselej brezhibnega videza in prepričan, da si zaradi svoje izjemne lepote zasluži skoraj božansko čaščenje. Še en moški, pri katerem v njegovih očeh nikoli ne boste na zasluženem mestu, kajti preveč je zaljubljen vase, da bi se lahko iskreno zaljubil v drugo osebo. Gospod napuh Prepričan v svoje izjemne sposobnosti, v svojo nezmotljivost in v svojo superiornost nad vsem in vsakomur. Eno je visoka samozavest, nekaj povsem drugega pa lastnost, s katero se ponaša on in je ni mogoče imenovati drugače, kot napuh.

