Ti dve lastnosti darovalca sperme sta za ženske najpomembnejši

Znano je, da so visoki moški na boljšem od nižjih pripadnikov močnejšega spola. Številne raziskave so namreč razkrile, da prvi običajno zaslužijo več, so srečnejši, bolj zdravi in imajo v primerjavi z drugimi več možnosti za ohranjanje kognitivnih sposobnosti med staranjem.

A kljub temu visok temnolasec ni najbolj zaželen kandidat pri ženskah, ki iščejo darovalca sperme. Dve lastnosti, ki te največkrat prepričajo, sta mladost in visoka stopnja izobrazbe.

Raziskava, ki so jo pod naslovom Česa si ženske želijo od darovalca sperme, objavili v časopisu Economics and Human Biology, je pokazala, da so kandidatke največkrat izbrale prav moške s prej omenjenima lastnostma.

