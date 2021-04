Temu se reče ljubezen: mlad par tri mesece vklenjen, tudi na stranišče skupaj

Njuni zapestji je skupaj z verigami zapečatil predstavnik državnega registra za vodenje evidenc. FOTOGRAFIJI: Instagram

V javnosti sta Alexander in Viktorija požela veliko zanimanja.

Mladi ukrajinski par,in, je letos valentinovo proslavil nekoliko drugače - svojo ljubezen sta okronala z verigami. Njuni zapestji je skupaj z verigami zapečatil predstavnik državnega registra za vodenje evidenc, priklenjena skupaj pa bosta tri mesece.In ti lahko minejo, ne da bi opazil, lahko pa si priklenjen na partnerja in poskušaš podreti svetovni rekord, pri čemer ne zmanjka izzivov; od spanja, umivanja in, seveda, skupnega odhoda na stranišče, kadar za to nastopi potreba. S tem izzivom sta se srečala tudi v javnosti, ko sta obiskala bencinsko črpalko in se odločila, da bosta zaradi Viktorije uporabila ženske toaletne prostore, ter izzvala nemalo začudenja.»Napadava rekord in ga poskušava zrušiti, pri tem naju ne bo nič ustavilo, zapečatila naju je država,« je za ukrajinske medije izjavil Aleksander, državni predstavnik registra za evidence pa je potrdil, da ju lahko loči le posebno orodje za rezanje kovin, ki ga bosta, če bo šlo vse po sreči, uporabila šele po treh mesecih.V javnosti sta požela veliko zanimanja, veliko prizorov tudi objavljata na družabnih medijih, kjer pa imata manj podpore, saj že padajo stave, koliko časa bosta sploh zdržala.