Temna plat seksa: po njem se lahko zgodi tudi tole

Seks ima mnoge pozitivne učinke na partnerski odnos, počutje in zdravje, žal pa obstaja tudi 10 negativnih posledic.

Bolečina na področju genitalij

Disparevnija je bolečina, ki se na področju ženskih genitalij pojavi med spolnim odnosom ali tik po njem. Je dokaj pogost pojav, katerega intenziteta se giblje od blage tope bolečine od ostrih krčev. »Gre za posledico sproščanja oksitocina, ki povzroča krčenje maternice. Če se izrazita bolečina pojavlja po vsakem odnosu, ji je treba nameniti primerno pozornost in o njej obvestiti ginekologa,« svetuje ginekologinja Jennifer Ashton.

Rahlo krvavenje

Nikar naj vas nekaj kapljic krvi po seksu ne prestraši. Vzrok zanje so najverjetneje drobne poškodbe na steni nožnice, ki nastanejo med penetracijo. Zlasti so običajne pri bolj grobem seksu, pri penetraciji znatneje obdarjenega ljubimca, pa tudi pri prvem seksu z novim partnerjem. Povsem druga zgodba je, če gre za obilno krvavenje po vsakem odnosu. O tem je treba obvestiti zdravnika.

Pekoč občutek

Včasih se med uriniranjem po odnosu pojavi pekoč občutek, ki ni razlog za zaskrbljenost. Najpogosteje gre za posledico trenja med intimnim aktom in hitro izgine. Če je pekoč občutek prisoten daljši čas, lahko nakazuje vnetje sečil, kar je treba primerno zdraviti, zato ne oklevajte z obiskom zdravnika.

Srbenje okoli spolovila

To je največkrat posledica alergije na lubrikant, na spolno igračko, na lateks … Včasih gre tudi za alergijo na spermo. Ta je nedvomno razlog, če se srbenje pojavi ob prvem intimnem stiku z novim spolnim partnerjem. Če gre za blago posledico, si sperite intimni predel in si ne belite las, če je alergija opazna in preraste v oteklino, o njej obvestite zdravnika.

Mala potreba

Praviloma je posledica pritiska na sečila, zlasti na mehur, in v tem primeru ni druge izbire, kot da poslušate svoje telo.

Neobičajni vonji

Seks je telesna dejavnost, kar pomeni, da se bosta med njim znojila. Tudi drugi telesni izločki imajo specifične vonjave. Nič čudnega. Če pa so vonji močni, moteči in spominjajo na tiste po pokvarjenih ribah ali gnilem mesu, so lahko posledica okužbe ali vnetja, kar je treba primerno zdraviti.

Rdeče prsi in vrat

Brez panike. Gre za posledici pospešenega krvnega pretoka. Koža tam, kjer je najtanjša, postane rdeča in se kmalu po odnosu pomiri.

Iztekanje semenske tekočine

Če ne uporablja kondoma, po njegovem izbrizgu iz vaše nožnice izteče nekaj semenske tekočine. To je povsem normalno, najboljše pa je, da greste takoj po odnosu na stranišče in počakate, da se zadeva izloči po naravni poti.

Razdražena koža

Dlačice na njegovi bradi, pa tudi ob genitalijah, lahko razdražijo nežno kožo na vašem obrazu ali intimnem področju, zato pride do srbenja. Zadeva se hitro pomiri. Če so posledice dolgotrajnejše, kožo namažite s katero od krem, ki pospešujejo celjenje.

Jok po seksu

To je lahko posledica delovanja hormonov. Tisti, ki so odgovorni za vznesenost, povezovanje in dobro počutje ob vzburjenju naglo preplavijo telo, po zaključku akta pa njihova količina prav tako hitro upade. To nihanje je velikokrat krivo za otožnost po spolnem odnosu. Res je, da lahko partner ob tem začne dvomiti o svojih sposobnostih, a jok po intimnem dejanju praviloma nima nič s tem. Na delu so hormoni ...