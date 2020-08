Teme, ki se jim je v pogovoru s partnerjevimi starši bolje ogniti

Politika, vera, denar

Sočne podrobnosti

Bivši partnerji

Spoznavanje partnerjevih staršev je velik korak v odnosu, zato je prvi vtis še kako pomemben in nanj se je vredno pripraviti. S partnerjem se že prej dogovorite, kako jih boste naslavljali, za začetek jih vedno vikajte, razen če vztrajajo pri tikanju in klicanju po imenu.Tem, zaradi katerih se lahko v trenutku sprete ali pa vsaj pokvarijo ozračje, je veliko, široko gledano pa se izogibajte pogovorom o politiki, veri in verskih prepričanjih ter denarju oziroma zaslužku. Čisto sprejemljivo je, da imate svoje stališče, vendar ga ni treba vsiljevati nikomur, prav tako je treba spoštovati drugo mnenje. Nekaj informacij o tem, kakšna stališča imajo partnerjevi starši, gotovo že imate, zato se lahko pripravite na pogovor.Pogosto je to lažje reči kot storiti, vendar se vam bo strpnost na dolgi rok najbolj obrestovala. V praksi pa preprosto zamenjajte temo in se raje pozanimajte o njihovih hobijih, kakšno glasbo poslušajo ali kaj drugega radi počnejo, saj tako pokažete tudi svoje iskreno zanimanje.Vsak odnos ima svoje skrivnosti, tudi vidva s partnerjem jih gotovo imata, če pa niso skrivnosti, so pogosto stvari, ki jih pometemo pod preprogo in nanje pozabimo. Dobro je vedeti, za katere vzpone in padce vajinega odnosa vedo partnerjevi starši, nasploh pa se v podrobnosti nikoli ne zapletajte, ampak imejte svojo mejo.Povejte toliko, kolikor je nujno, da ostanete vljudni, in dajte vedeti, kje je vaša meja, nikar pa ne perite umazanega perila pred njimi. Konec koncev je vaš partner njihov otrok in mu bodo najverjetneje vedno stali ob strani, zato opravljanje in tožarjenje partnerja odpadeta.Zgodbice o njih, tudi če so bivši zakonci, zadržite zase. To res ni nekaj, kar bi se dotikalo staršev vašega zdajšnjega partnerja, razen če imate z njim otroka, kar zahteva posebne dogovore.