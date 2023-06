Telesne spremembe moramo sprejeti: spolnost v zrelih letih zahteva več pozornosti

Če menite, da je spolnost po 40. letu dolgočasna, se krepko motite. Res je, da hormoni popustijo, a strast še vedno lahko naredi svoje, morda pa zahteva malce več truda.

Pogum

Pri teh letih se že dobro poznate in veste, kaj vam je všeč. Če imate partnerja, veste, kako ga zadovoljiti, pa tudi če ste samski, imate dovolj poguma, da se spustite v avanturo. Ste bolj sproščeni in odprti, ko je treba začiniti stvari v postelji, več si upate, ni vam nerodno predlagati skupnega ogleda erotičnih filmov, uporabljati erotične pripomočke ali poskusiti nekaj popolnoma novega. Zadrega je preteklost, dobrodošel pogum!

Vztrajnost

Po 40. letu vam lahko hormoni že pošteno nagajajo, a to ni razlog, da bi zanemarili intimo. Rešitev je v vztrajnosti, s katero se lotevate stvari, in potrpežljivosti, s katero boste poskrbeli, da se v vas razvije tista prava strast. Vzemite si čas za predigro, podaljšajte užitek, še preden gre zares.

Znano je tudi, da so moški pri teh letih vzdržljivejši in doživijo vrhunec malce pozneje, delno zato, ker so se naučili zadrževati orgazem, pa tudi zato, ker se je njihovo telo spremenilo in nekoliko utrudilo, odvisno tudi od življenjskega sloga. Včasih se zgodi, da erekcija zataji, a obstajajo različne oblike pomoči.

Ženske so z leti čedalje bolj sproščene in pogosteje doživijo orgazem, raziskave pa kažejo, da pri tem za kar 70 odstotkov prekašajo 20-letnice.

Pripomočki

Erotične igračke, lubrikanti, viagra in drugi pripomočki so dobrodošli spremljevalci spolnosti po 40. letu. Ženska sluznica se na primer tudi stanjša, zaradi česar lahko seks postane neprijeten in boleč. Lubrikanti so tu odločilnega pomena. Moški tudi s tabletami rešujejo motnje erekcije, zato si veliko parov tako ne samo polepša, ampak tudi reši spolno življenje.