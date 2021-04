Tehnika, ki zagotavlja najboljše orgazme

Odlašanje z orgazmom je dobrodošla tehnika za trenutke v dvoje ali tedaj, kadar se do spolnega vrhunca peljete sami. Gre za pristop, pri katerem se tik pred orgazmom ustavite, malo počakate in nato nadaljujete. To lahko storite enkrat ali večkrat, izbira je vaša, dejstvo pa je, da dlje ko boste odlašali, močnejši užitki vas bodo na koncu obšli. Zadeva ni vedno preprosta, saj se je velikokrat težko ustaviti tik pred popolno eksplozijo, zagotovo pa bo lažje izvedljiva z nekaj nasveti seksologinje Annabelle Knight. Odkrijte pravi trenutek Pravi trenutek je tisti, ki ločuje vzburjenje od vrhunca. Pomembno je, da ugotovite, kdaj pri vas nastopi, in tedaj prenehate stimulacijo. Pri večini žensk se dihanje tik pred vrhuncem pospeši, telo oblije vročica, gibi postanejo skoraj avtomatski in vsa pozornost je usmerjena v genitalije. Tedaj je čas, da se ustavite in si privoščite minuto ali dve počitka. Brez pripomočkov Annabelle pri tej tehniki odsvetuje uporabo erotičnih igračk. Kajti lažje je nadzorovati gibe, če so vsaj spočetka v samozadovoljevanje vključene zgolj roke. Ko boste zadeve obvladali, lahko meje premikate tudi z igračkami. Brez nestrpnosti Odlašanje je res poplačano, vendar zahteva nemalo vaje in potrpežljivosti. Veliko žensk in tudi moških pri usvajanju te tehnike prehitro vrže puško v koruzo. Težko je namreč reči ne orgazmu tedaj, ko je skoraj na dlani. Zapomnite pa si: če boste vztrajali in po nekaj spodletelih poskusih ne boste obupali, boste nagrajeni.

