Teh besed vam nikoli ne bo odpustil

Vsak partnerski odnos ima svoja pravila. Poglejte štiri stavke, ki jih partnerju nikoli ne smete izreči, saj lahko povzročite nepopravljivo škodo. Res si mamin sin Večina moških je maminih sinkov – bolj ali manj. A če zadeve ne gredo preko meja dobrega okusa, jim tega ni treba očitati. Konec koncev jih je ona rodila, vzgajala in skrbela zanje. »Tema je za večino na moč občutljiva in pripombi, da je mamin sin se, če vas zaradi nje ne zapostavlja in je ne postavlja na prvo mesto, raje izogibajte za vsako ceno,« svetuje zakonska terapevtka Lisa Roberts. Pogovoriti se morava Včasih se je treba, res je. A ta stavek v moških sproži paniko ter nešteto vprašanj. Ob njem on ne pričakuje prav nič dobrega. »Če se pojavi težava, se je seveda o njej treba pogovoriti. A začeti pogovor s tem stavkom, je velika napaka, saj v njem sproži obrambni mehanizem, kar zadeve že v osnovi zapelje v napačno smer,« meni Robertsova. Ne maram tvojih prijateljev Njegovi prijatelji so pogosto jabolko spora. Večina žensk na žalost misli, da nanj vplivajo slabo in jih zato ne mara. Seveda ima vsaka pravico do svojega mnenja, a kritika prijateljev lahko prinese veliko težav v zvezo. »Če gre samo za to, da vam pač niso všeč, sicer pa na vaše življenje in na vajino zvezo nimajo nobenega vpliva, jih sploh ne omenjajte. On ima pravico do njih, tako kot imate vi pravico do prijateljic. Tudi do tistih, ki njemu niso všeč.« Moj bivši si tega nikoli ne bi dovolili Napaka. Bivši naj v vsakem primeru ostane tam, kjer je njegovo mesto: v zgodovini. Nepošteno in neprimerno je sedanjega primerjati z njim ne glede na to, kako upravičena se vam morda zdi primerjava. »Samo pomislite, kako bi se počutili vi, če bi bila zadeva obrnjena. Vsako pojasnjevanje, zakaj sedanjega ne smete primerjati z bivšim, je odveč.«

