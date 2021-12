Tega vam o spolnosti nihče ne pove

O spolnosti in spolnih odnosih se učimo vse življenje, ker se spreminjamo in se s tem spreminjajo naše želje in potrebe, a vseeno se vedno najde nekaj, kar lahko prezrete.

Seks s prijateljem

Zakaj pa ne? Če sta sicer zagrizena samca, ki iščeta svojega princa ali princesko na belem konju, si medtem lahko privoščita nekaj zabave. Ni nujno, da pogosto, in sploh ni nujno, da stvar postane težava, če sta oba dovolj zrela. Težava je, da lahko takšen odnos nadaljujeta tudi, ko imata partnerja.

Seks ni vedno seksi

Seks je lahko dober, odličen, čuden, neprijeten, neoseben ..., čeprav se vedno trudite, da bi bil nekaj posebnega. Morda bi se samo prepustili in nehali uporabljati ideje iz pornofilmov, ampak raje spoznali partnerja in njegove želje. Če jih lahko še uskladite s svojimi, ste na konju.

Golota je zadrega

Prav neverjetno je, koliko ljudi se mirno sleče in odide v savno, kjer so vsi goli, ko pa je treba odvreči oblačila pred nekom drugim, hitro nastopi zadrega, sploh če ga ne poznate prav dobro.

Seks s prijateljem ni težava, če sta oba dovolj zrela. FOTO: Getty Images

Ni vsako telo manekensko in marsikoga pogled na golega človeka, ki ga je prej privlačil, zdaj odbija, a to ne pomeni, da je s kom kaj narobe. Samo zelo hitro se je pokazalo, da nista za skupaj, niti za eno noč, pa brez zamere.

Dober seks še ni odnos

Fantastični spolni odnos ali odnosi so za nekoga več kot dovolj, da meni, da je v zvezi z drugim, za drugega pa niti najmanj. Za drugega je seks samo seks in si ne želi, da bi se skupaj kazala v javnosti ali kako drugače dala svetu vedeti, da sta skupaj. Po drugi strani pa je seks najboljše, kar sta do zdaj oba izkusila. To je boleče za tistega, ki ljubi, in zahteva odločitev, ali vztrajati in upati, da se bo razvilo kaj resnega, ali oditi in narediti prostor za novo ljubezen in srečo

Prvi seks

Vedno se ga boste spomnili, pa četudi medlo, ni pa treba, da se spomnite tudi osebe. Ni treba, da do nje kaj čutite, da ste prijazni ali da ohranjate stike. Bila je pomembna, ko je bilo treba narediti svoje, zdaj pa nimate nobenih diplomatskih obveznosti več.