Tega v odnosu nikar ne preslišite

1. Kritika videza

Ste sploh s pravim človekom? FOTO: Guliver/Getty Images

2. Kritika družine

3. Vaš značaj

Noben odnos ni popoln in pravijo, da prepir začini prav vsakega od njih, pa vendar obstajajo stvari, ki jih partner pri drugem ne bi smel kritizirati, ker to preprosto ni spoštljivo. Kritika je lahko izrečena, vendar na drugačen, konstruktiven način.Ni res, da so samo ženske tiste, ki so občutljive za komentarje zaradi frizure, postave, obraza. Partner si želi biti partnerju privlačen in se za to običajno trudi, zato negativne opazke na račun njegovega videza lahko zelo negativno vplivajo na odnos in zaupanje.Če kdo nenehno kritizira vašo družino ali bivšega partnerja, s katerim imate otroke, se vprašajte, ali ste sploh s pravim človekom. Vsakdo ima svojo prtljago, ki si je ni vedno sam izbral, zakaj bi vam kdo pil kri zaradi tega?So stvari, ki jih pri sebi lahko spremenite, popravite ali izboljšate, in so stvari, ki jih ne morete, kot je na primer vzgoja. Če vas partner kar naprej obsoja in kritizira kot osebnost, ne pričakujte, da boste srečni in da bo odnos med vama cvetel – saj ne more. N