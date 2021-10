Tega pri partnerju ne moremo spremeniti

Ljubezen zmore veliko, včasih celo čudeže, a ne vedno. So stvari, ki jih niti ljubezen ne more spremeniti, in takrat je modro razmisliti o tem, kakšen naj bo naslednji korak.

Odvisnost

Statistika kaže, da je vseh ljudi, ki se rešijo odvisnost, komaj deset odstotkov, pa ni pomembno, za katere vrste odvisnost gre. Ljudje, ki menijo, da bo partner zaradi njih opustil pijačo ali droge, se običajno grdo motijo, lahko pa so več kot dobrodošla ali nujna podpora pri zdravljenju.

Temeljni značaj

Že star pregovor pravi, da volk menja dlako, kože ne, kar drži tudi pri ljudeh. Nekatere temeljne lastnosti so prirojene, druge pridobljene, dejstvo je, da se človekov značaj razvije že zelo zgodaj in da se v osnovi, če za to ni potrebe, nemalo spreminja.

Pari, ki različno verujejo ali sploh ne verujejo, naj bi se sprejeli takšne, kot so.

Po mnenju strokovnjakov smo okrog 30. leta izoblikovane osebnosti, na katere niti ljubezen dolgoročno nima velikega vpliva. Ljudje se lahko nekoliko spremenijo zaradi zaljubljenosti, vendar se običajno vrnejo k starim navadam, spremembe pa lahko prinesejo druge življenjske izkušnje.

Odnos z družino

Partner zelo težko vpliva na dinamiko odnosa med partnerjem in njegovimi starši, saj gre za odnos, ki se je gradil vse od rojstva, pa naj je pozitiven ali negativen. Ljubezen ne bo spremenila dejstva, da je nekdo očkova princeska ali mamin sin, lahko pa spremeni okoliščine, v katerih se odnos nadaljuje, čeprav temeljna srž odnosa med otrokom in starši običajno ostane nedotaknjena. Lahko vplivate na vedenje, ne pa na mnenje posameznika.

Vera

Vera je nekaj, kar naj bi ljubezen poglabljala, ne razdvajala. Pari, ki različno verujejo ali sploh ne verujejo, naj bi se sprejeli takšne, kot so, ne da bi drug drugega silili k zanikanju vere, k njeni spremembi in podobno. To pravzaprav pomeni, da z ljubeznijo manipulirajo, saj želijo, da se partner zaradi njih spremeni.

Libido

V obdobju zaljubljenosti običajno vsi pari več seksajo, saj gre za vpliv hormonov, želje in novega vznemirjenja, sčasoma pa večina parov zapade v rutino, ki odkrije pravi libido posameznika. Ljubezen ga ne bo pomagala spremeniti, z ljubeznijo pa se lahko med rjuhami veliko reši.