Tega med seksom nikar ne počnite

Ko ocenjujejo spolnega partnerja, moški in ženske ne razmišljajo samo o seksu, ampak tudi o vsem drugem, kar spada zraven. Ni dovolj, da je nekdo samo dober v postelji, so malenkosti, ki osebo kljub temu da obvlada, naredijo neprivlačno.

Zanemarjenost

Številka ena, ki odbija ljudi pri svojem spolnem partnerju, je zanemarjenost. Tako moški in ženske se nad partnerjevo zapuščenostjo na veliko pritožujejo, ker jih odbija, saj nihče ne mara nečistoče, smradu, spuščanja plinov, neostriženih nohtov, mastnih las, umazane posteljnine ... Razlogi za zanemarjenost so raznovrstni, včasih je to tudi znak psihičnih težav, na splošno pa se ljudje, ko enkrat najdejo partnerja, preveč sprostijo in pozabijo, kako ostati privlačen.

Hlad in neiskrenost

Hlinjenje užitka, nezanimanje za seks, želja, da je čim prej konec spolnega odnosa, ker v glavi premišljujete, koliko dela vam je še ostalo, vas oddaljuje od samega odnosa in vam preprečuje, da bi zares uživali, pa ne samo vam, tudi partnerju.

Če samo čakate, kdaj bo konec, ne boste mogli uživati.

Ni lepo doživeti, da partner ni iskren v spolnosti, da je hladen in odbijajoč, ampak odgovornost je običajno na obeh. Kadar takšna situacija traja, je obsojena na žalost in nesrečo.