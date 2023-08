Tantrični nasveti za povečan spolni užitek in povezanost

Tantrični seks temelji na starodavnih vzhodnjaških ritualih, ki vodijo do povečanega spolnega užitka in povezanosti med partnerjema. S partnerjem se lahko poučita in preizkusita v tantričnih načelih, za pokušino pa začnita tako, da si gledata v oči in globoko dihata. To vaju bo globoko povezalo in odprlo vajini srci. Omogočilo bo, da boste sprejeli vso njegovo energijo in bosta delila vsak delček sebe drug z drugim. Vse to bo podžgalo intenzivno spolno poželenje. Oči imejte odprte. S tem se boste partnerju popolnoma razkrili ter sprejeli vse na njem.

Opazili boste tudi najmanjše podrobnosti, ki ste jih dotlej prezrli. Namesto hitenja k orgazmu si za spremembo vzemite čas. Naj bodo poljubljanje povsod po telesu, dotikanje in božanje v popolnosti doživeta izkušnja. Bodite zavestni in ohranjajte vzburjenje in napetost med vama. Poleg tega pred in po ljubljenju zmasirajta drug drugega. S tem se bosta ne le povezala, ampak se odprla sprejemanju energije drug drugega. Posvetite se hrbtenici in vsaki posamezni čakri.