Takšen je popoln darovalec sperme

Od nekdaj je znano, da so visoki moški z gentskega vidika v veliko boljšem položaju od nizkih. Kajti študije dokazujejo, da zaslužijo več denarja, so srečnejši, bolj zdravi ter dlje ohranijo kognitivne sposobnosti.

A kljub temu visok temnolasec ni najbolj zaželen, kadar se ženske odločajo za umetno oploditev s pomočjo darovalca sperme. Lastnosti, ki jih v tem primeru ženske prvenstveno iščejo, sta mladost in visoka izobrazba.

Mladost in akademski naziv

Raziskava z naslovom Kaj ženske pričakujejo od donatorja sperme, objavljena v publikaciji Economics and Human Biology je namreč dokazala, da so ženske najbolj naklonjene mladim in izobraženim junakom.

Takole so zapisali strokovnjaki: »Odkrili smo, da ženske najpogosteje iščejo mlajše moške z nekoliko višjo formalno izobrazbo. Ti imajo vsekakor prednost pred moškimi brez akademskih nazivov.«

Strokovnjaki z avstralske univerze Queensland so analizirali, po kakšnem ključu je darovalca sperme izbiralo 1.546 žensk v obdobju med letoma 2006 in 2015 v zasebni avstralski kliniki za reproduktivno zdravje.

Spoznali so, da sta bila najpomembnejša prav prej omenjena dejavnika.

»V sodobnem času imajo ženske na voljo veliko možnosti pri izbiri očeta za svoj podmladek. Odločajo se lahko po svojih kriterijih in mladost ter izobrazba pri njihovi izbiri praviloma pretehtata,« je povedal soavtor raziskave Stephen Whyte.