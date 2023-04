Tako zlomljeno srce vpliva na zdravje

Ljubezensko razočaranje, katerega posledica je zlomljeno srce, se odraža na različne načine in dejansko vpliva na fizično zdravje. To pa so najočitnejše posledice zlomljenega srca.

Spremeni se razmerje hormonov

Tiste, ki prinašajo občutke sreče, kot so serotonin, dopamin in oksitocin nadomestita hormona stresa: kortizol in adrenalin kar izzove nemir, tesnobo, nespečnost in prinaša še druge negativne učinke na počutje.

Slabša je odpornost

Visoka raven stresnih hormonov prinaša mnoge negativne učinke na zdravje, eden od njih je slabša odpornost, kar pomeni, da tedaj, ko je srce zlomljeno, hitreje zbolimo in težje okrevamo.

Poviša se telesna teža

Vzrokov za to je več: pod vplivom stresnih hormonov se maščobne obloge v telesu nabirajo hitreje, zlasti okoli pasu. Drugi razlog tiči v dejstvu, da večina, ko objokuje propadlo zvezo, nima volje po telesni aktivnosti in tretji: tolažilna hrana, ki tedaj najbolj diši, je polna kalorij.

Prihaja do seksualne disfunkcije

Zmanjša se občutljivost telesa na spolne dražljaje in pri moških lahko nastopi celo erektilna disfunkcija. Tudi tu so posredi stresni hormoni in zaradi pasivnega življenja slabši krvni pretok.

Pojavijo se spremembe na koži

Kot da vse to ne bi bilo dovolj, stres v telesu povzroča tudi mozolje na koži in druge kožne težave.

Ovirano je delovanje možganov

Po bolečem razhodu trpijo tudi možgani, pojavijo se slabša koncentracija, slabši spomin, raztresenost.

Pojavi se lahko depresija

Velika žalost in osamljenost sta po razhodu nekaj običajnega, tu so že nižja samozavest, občutek zapuščenosti in razočaranja, vse to pa lahko v končni fazi pripelje celo do depresije.