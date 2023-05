To je najslabša seksi poza: zapletena, težko izvedljiva in ne najbolj udobna

Na temo spolnega zadovoljstva moških in žensk je bilo opravljenih nešteto raziskav in anket, tudi takšnih, katerih rezultati so razkrili, katere spolne poze so najbolj in katere najmanj priljubljene.

Verjeli ali ne, moški in ženske se glede tega strinjajo.

Večina omenjenih anket je namreč pokazala, da je v očeh obeh spolov najmanj priljubljen položaj 69.

Torej poza, v kateri partnerja drug drugega razvajata oralno.

Zakaj je nepriljubljena?

Ker je zapletena, težko izvedljiva in ne najbolj udobna. Prav tako je večina sodelujočih v anketi spletne strani Reddit povedala, da se zadeve že bolj zapletejo, kadar je med partnerjema velika razlika v velikosti, in da je težko hkrati sprejemati in dajati užitek.

Na priljubljenost poze vpliva tudi starost, tako je pri mlajših sicer priljubljenejša kot pri starejših, a v nobeni starostni skupini med priljubljenimi spolnimi položaji ni visoko na vrhu lestvice.

Preberite še: