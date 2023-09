Tako težko je najti idealnega

Spolnost se še nikoli ni zdela tako dostopna, zato se zdi iskanje ustreznega partnerja povsem enostavno, celo zabavno. A to ne bi moglo biti dlje od resnice, za nekatere je namreč iskanje pravega naravnost mučno. Zakaj je tako težko najti svojo idealno polovico?

Hitenje

Naj tiktaka biološka ura ali pa zgolj čutimo potrebo, kar si danes človek zaželi, mora naslednji hip že imeti. Tako se mnogi mimogrede znajdejo v razmerju, ki je daleč od popolnega, povrhu pa si pred resnico zatiskajo oči. Dobro je imeti stroga merila, koga si želimo ob sebi, se prilagajati, ko je treba, a vseeno ne iskati sreče tam, kjer vemo, da je ne bomo našli.

Menjave

Danes mnogi spodbujajo avanturizem oziroma iskanje in preizkušanje, dokler ne najdemo pravega. Ko z nekom nismo zadovoljni, preprosto preidemo k drugi osebi, ne da bi se česa naučili iz preteklega razmerja. Če se nam to ponavlja, morda sami sploh nismo primerni za zrelo partnerstvo.

Egoizem

Živimo v kulturi, ki v ospredje postavlja ego posameznika in njegove potrebe. A za partnerstvo to ni vedno najboljša popotnica. Odnos ima skupne cilje, ki se jim je treba prilagajati in iskati kompromise.