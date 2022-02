Tako hitro se ženske v zvezi naveličajo seksa

Britanska študija v reviji British Medical Journal Open je postregla z nič kaj spodbudnimi podatki v zvezi s tem, kdaj ženske izgubijo zanimanje za seks. Seveda strasti splahnijo tudi pri moških, a pri ženskah je upad libida mnogo hitrejši in opaznejši.

Torej kdaj

Na univerzi Southampton so izvedli anketo, v kateri je sodelovalo 4839 žensk in 6669 moških, starih od 16 do 74 let. Zastavili so jim vprašanje, kako hitro so v partnerski zvezi izgubili zanimanje za vroče radosti in zakaj. Glede na odgovore je pri ženskah do tega prišlo veliko prej kot pri moških: pri nekaterih že po prvem letu razmerja.

Zakaj?

Večina žensk je povedala, da seks ni na njihovi lestvici prioritet vsaj eno leto po rojstvu otroka. Nekaj manj je bilo takšnih, ki so izjavile, da ne razmišljajo o seksu, dokler otrok ne dopolni vsaj pet let. »Najpogosteje zaradi utrujenosti in zato, ker na prvo mesto postavijo otroka. Dejstvo je še, da stres znatno bolj vpliva na spolnost žensk kot moških. Izguba interesa je velikokrat povezana tudi s preusmeritvijo pozornosti: po rojstvu otroka ta postane središče življenja žensk,« ugotavljajo avtorji raziskave. Kot pogoste razloge za nižji libido so one velikokrat navedle pomanjkanje čustvene bližine s partnerjem, slabo komunikacijo, zdravstvene težave in njegovo arogantno obnašanje. Drugi dejavniki, zaradi katerih ženske opustijo intimnost, so slabe izkušnje v zgodnejših spolnih odnosih in nasilen seks.

Nekatere povsem mine

V anketi je 34 odstotkov žensk priznalo, da so v nekem obdobju povsem izgubile zanimanje za spolnost, v enaki situaciji se je znašlo 15 odstotkov moških.