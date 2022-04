Tako hitro je zaljubljenosti konec

Zaljubljenost je nedvomno en najlepših občutkov. Pa vendar zelo hitro mine. Tako znanost kot izkušnje govorijo, da metuljčki v trebuhu na žalost ne trajajo večno.

Zakaj se sploh pojavijo in kdaj minejo

V ozadju so, seveda, hormoni. Znanstvenica s Harvarda, Katherine Wu pojasnjuje vloge ključnih: »Testosteron in estrogen prebujata poželenje, dopamin, norepinefrin in serotonin ustvarjajo zadovoljstvo, oksitoicin in vazopresin krepita povezanost med dvema.

Kdaj se zadeve umirijo

V časopisu Frontiers in Psychology objavljeni rezultati raziskave so razkrili, da pri večini zaljubljenost traja vsega skupaj pol leta. Kot še piše v njem, je to načeloma lepo obdobje, ki pa prinaša tudi veliko stresa in negotovosti v lastna, ter v čustva sočloveka.

Kaj, ko zaljubljenost mine?

Odgovor je na dlani: lahko se zgodi dvoje. Po prvem scenariju odnos razpade, po drugem preraste v stabilnejšo povezavo, imenovano strastna ljubezen. Ta faza traja nekje do štiri leta.

Sledi naslednja faza, kjer odnos bolj, kot na hormonskem dogajanju in burnih čustvih, sloni na prijateljstvu: strast uplahne, povezanost in intimna vez pa se okrepita.

A seveda le pri parih, ki po prvih dveh fazah zaradi razočaranja, ker vznesenost mine, ne obupajo.