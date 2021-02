Tako hišni ljubljenčki vplivajo na spolno življenje

Hišni ljubljenček predstavlja čisto veselje: žival vedno ponudi tolažbo, zabavo, je vir radosti, skratka najboljši prijatelj, ki je vedno tam. Kdaj pa njegova družba v postelji ni najbolj zaželena? Jasno, da tedaj, ko bi se radi predali vročim strastem. Očitno dejstvo, da imate hišnega ljubljenčka, še kako vpliva na spolno življenje. In to ne v ravno pozitivnem smislu.

Nekaj zanimivih številk

V nedavno opravljeni raziskavi portala Pet Life Today je tisoč oseb, katerih partnerji imajo domačo žival, odgovarjalo na vprašanje, ali morajo kdaj s kosmatincem tekmovati za pozornost srčnega izbranca.



In izid? 31 odstotkov vprašanih, ki se sestajajo z nekom, ki ima psa, in 26 odstotkov tistih, katerih partner ima mačko, je povedalo, da hišni ljubljenček velikokrat ovira seks in tudi čustveno intimnost.



Od 40 odstotkov sodelujočih z občutkom, da morajo s partnerjevim ljubljenčkom tekmovati, jih je 22 odstotkov potožilo, da predvsem z vidika pozornosti, 19 odstotkov vprašanih meni, da se morajo boriti za naklonjenost, in 17 odstotkov, da si morajo izboriti ljubezen.

Nikar ne storite tega

In naprej: 63 odstotkov sodelujočih je povedalo še, da so že prosili partnerja (ali to nameravajo), da bi se odpovedal živali.



Namig: Če ste se v njihovi koži znašli tudi sami, raje opustite namero, da ne bi izgubili izbranca, kajti 70 odstotkov skrbnikov živali bi se v trenutku razšlo z nekom, ki bi jih prosil ali od njih celo zahteval, da se poslovijo od štirinožnega prijatelja.



Najbolje je, da zanj skrbite skupaj s srčnim izbrancem in da najdeta načine, da domača žival ne bo pogasila iskric ter bo intima ostala živa, čeprav je pri hiši pes ali mačka. Kaj drugega vam v končni fazi sploh ne preostane.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: