Svoje partnerje najpogosteje varajo skrbniki kač

Moški, ki imajo za hišne ljubljenčke kače, najpogosteje skačejo čez plot. Tako je vsaj pokazala anketa spletne strani za zmenke IllicitEncounters.com, v kateri je sodelovalo 1200 poročenih prostovoljcev; vsi od njih so imeli domačo žival.

20 odstotkov prešuštnikov skrbi za plazilca, natančneje kačo, ljubitelji ptic, denimo papig, pa so najzvestejši. Samo štirje odstotki teh so prevarali svoje partnerice. Nekje na sredino lestvice so skrbniki glodavcev, denimo hrčkov. Ljubitelji psov so na 10-stopenjski lestvici zavzeli sedmo mesto. Med najzvestejšimi partnerja so skrbniki počasnih želv.

»Zdi se, da so skrbniki kač tudi v resnici največje kače in hladnokrvni, kar zadeva prevaro,« je povedala tiskovna predstavnica strani Jessica Leoni, sicer strokovnjakinja za intimne odnose.

To pa je končna lestvica, ki je nastala s pomočjo ankete: