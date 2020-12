Študentka kvantne fizike prodaja nošene hlačke

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Naročnikom na željo pošlje tudi kakšen drug kos. FOTO: Rostislav Zabolotnyi/Getty Images

Pri njenem delu jo podpira tudi partner.

iz Velike Britanije študira kvantno fiziko, skoraj 700 evrov štipendije na mesec pa zasluži s prodajo svojega nošenega spodnjega perila ali pajkic.Vse se je začelo, ko je prek interneta prodajala rabljen kostum za noč čarovnic in ji je neki moški ponudil denar samo za njene rokavice. Pozneje ji je predlagal, naj mu pošlje še svoje spodnje hlačke, in Mel je čez noč odkrila novo tržišče. Danes ima več kot 20.000 naročnikov, ki jim poleg nošenih spodnjic pošilja še pajkice, v katerih je prej telovadila, svoje fotografije, ki nastanejo na njihovo željo, vse pa je povezano s fetiši in seksom.»Nekoč je nekdo izrazil željo, naj oblečena v najlonke in sandale hodim po sadju. Posnela sem deset sekund dolg video in mu ga poslala ter dobila denar.« Sicer meni, da živi povsem običajno življenje, predvsem pa je zanjo pomembno, da jo pri njenem služenju denarja podpira tudi njen fant.»Želim si, da bi čim več žensk vedelo, kaj počnem, in da bi jim zrasla samozavest. Golota ni vse, denar se da zaslužiti tudi drugače in ženske lahko veliko ponudijo, ne da bi se ponižale,« je strnila za angleški časopis.