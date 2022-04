Strokovnjaki trdijo: to je najboljša starost za sklenitev zakona

Želje in načrti glede poroke se razlikujejo od posameznika do posameznika. Nekateri bi radi v zakonske vode skočili čim prej, drugi odlašajo, a glede na priporočila znanstvenikov je najboljši čas za sklenitev zakona v starosti od 28 do 35 let.

Zakaj?

Raziskovalci z univerze Utah so pod vodstvom Nicka Wolfingerja pod drobnogled vzeli zakonske pare in ugotovili, da je najmanjša verjetnost ločitve tedaj, ko v zakon stopijo v poznih dvajsetih in zgodnjih tridesetih letih. Če se mladoporočenca drug drugemu zaobljubita v poznih tridesetih ali na začetku štiridesetih, je tveganje ločitve dvakrat večje. Enako velja za tiste, ki se za ta korak odločijo v starosti od 18 do 25 let.

Ne le znanstveni, temveč tudi povsem življenjski razlogi

Na podlagi opazovanj so prišli do ugotovitve, katera starost je najboljša za sklenitev zakona. Sicer pa se sodobni pari že brez znanstvenega razloga praviloma za poroko odločajo prav v letih, ki obljubljajo največji uspeh. Razlogi za to so povsem življenjske narave: večina v tem obdobju konča šolanje, se zaposli in se poslovi od norih pubertetnih in popuburtetnih zabav.

Eno je statistika, drugo življenje

Vendar strokovnjaki poudarjajo, da statistika ne sme vzeti poguma za poroko v kasnejšem obdobju življenja ali dopustiti, da zato, ker se je par poročil pri pravi starosti, ne bi vlagal truda v razmerje. Neizpodbitno drži, da na uspeh zakona vpliva veliko dejavnikov, eden od njih je trud obeh zakoncev. Starost mladoporočencev je le ena spremenljivka, ki je, kadar sta se dva pripravljena truditi za zvezo, skoraj zanemarljiva.