Strokovnjaka za seks: seks v živo in pet njunih drugih trikov za večji užitek

»Sva par, ki je v razmerju že dlje kot deset let in ima dva otroka, mlajša od pet let, zato razumeva dolge zveze, stiske staršev in vse, s čimer se soočajo sodobni pari. Imava tudi svoj podkast z naslovom Lacey & Flynn Have Sex, kjer se seksu predajava v živo, s čimer pokaževa neolepšano resnico o telesni ljubezni v dolgih zvezah in tudi, kako je trud za najino razmerje videti v praksi,« piše na spletni strani Lacey Haynes in Flynna Talbota, britanskega para, ki je s svojo iskrenostjo dvignil nemalo prahu, a petimi preprostimi ter iskrenimi nasveti zagotovo pomagal marsikateremu paru. Sledeče svetuje vsem:

Začnite z vajo, v kateri na papir zapišete vse, kar so vam med odraščanjem o seksu povedali starši

Veliko s seksom povezanih predsodkov, strahov in zadržkov, izhaja iz vzgoje in besed staršev.

Ker je, tako kot za vse ostale, tudi za seksualne strahove treba najprej poiskati vzroke in nato načine, kako jih premagati, je to prva vaja na poti do premagovanja ovir, ki vam morda stojijo na poti do kvalitetnega seksa.

Dobro razmislite, česa si resnično želite

Zakaj se sploh želite ljubiti? Kakšne občutke pričakujete po seksu? Obstajajo načini, s pomočjo katerih bi bili med njim bolj prisotni? Je za vas cilj seksa povezovanje s partnerjem ali zgolj doseganje vrhunca? Preden skočite v posteljo določite, kakšen seks bi sploh radi.

Namera dejansko opredeljuje smernice vašega spolnega življenja.

Uporabite poredni govor

Super nasvet za vse ženske: umazane besede so med seksom vedno dobrodošle. Ne bojte se partnerju z njimi pokazati ali povedati, česa si v resnici želite, kaj pričakujete, vprašajte ga, kako si je seksi razvajanje zamislil on … skratka, uporabite moč besed, presenečeni boste nad njihovim učnikom.

Ne osredotočajte se samo na orgazem

Ne ujemite se v zanko, v katero se sicer zapletejo mnogi in seks doživljajo zgolj kot način za doseganje orgazma.

Raje vanj vključite čisto vse čute, ki vas spremljajo med njim in ga, ne glede na to, kakšen bo cilj, spremenite v čudovito potovanje.

Načrtujte seks

Ni treba, da ste tedaj, ko se spustite v vroč objem, razpoloženi za seks. Predate se mu lahko tudi, kadar ste žalosti, slabe volje, jezni in seveda srečni.

Če želite dober seks, ga morate okušati tudi tedaj, ko vam ni do njega. Zato seksualno življenje organizirajte tako, kot si organizirate vse druge, zabavne ali manj zabavne aktivnosti.

Umestita ga na koledar in ne odstopajta od načrta. Načrtovan seks je namreč en od načinov, s katerim ne bosta pozabila na seksualne sladkosti in bosta hkrati poskrbela, da kljub natrpanim urnikom ne bodo izginile iz vajinega življenja.