Stran od zvezdnikov svetuje izkušena dama za spremstvo

Izkušena dama za spremstvo, Samantha X, je sestavila seznam moških, ki se jim morajo ženske izogibati, saj veljajo za slabe ljubimce. To je razkrila iz njihovega poklica.

To so nepremičninski agenti, borzni posredniki, podjetniki, prodajalci, psihiatri in različni zvezdniki. Po njenem mnenju sta vsem skupna prevelik ego, s katerim uničijo dobro vzdušje, in potreba po nadzoru. Ne pomagajo jim niti kupi denarja, saj se pogosto ne znajo vesti vljudno ali očarljivo, manjka jim tudi stila. Moški, ki se dobro znajdejo v postelji, so odvetniki, zdravniki, policisti, računovodje ali akademiki.