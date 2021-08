Strahovi žensk pri seksu

Nosečnost in spolno prenosljive bolezni

Ženske pravzaprav izgubljajo veliko časa s trpinčenjem, kaj vse je narobe z njimi pri seksu, v nadaljevanju pa so našteti njihovi največji strahovi.Čeprav imajo tako moški kot ženske podobne poglede na nezaželeno nosečnost ali spolno prenosljive bolezni, so one z razlogom bolj zaskrbljene. Njihova nožnica je občutljivo okolje, v katerem lahko nastanejo mikroranice, iz katerih se razvijejo vnetja in bolezni z neprijetnimi posledicami, zato je uporaba kondoma priporočljiva.Nikjer ne piše, da bo uporaba preprečila vse okužbe, lahko pa zelo veliko naredi, da se ne širijo bolezni, ki se prenašajo v stiku s kožo – herpes, genitalne bradavice, sifilis –, in prepreči nosečnost.Raziskave kažejo, da se od petih odraslih ljudi vsaj eden ne počuti dobro v svojem telesu, kar se nanaša na oba spola, vseeno pa so ženske tiste, ki so pod večjim družbenim pritiskom, da morajo biti njihova telesa popolna.Takšen je družbeni ideal, ki ga kažejo mediji, zato ne preseneča, da se je več kot četrtini žensk neprijetno pokazati popolnoma gola pred partnerjem, saj se bojijo, da ne dosegajo njihovih meril, zato so v stresu, kar pa ni dobro ne za njihovo počutje ne za spolne odnose.Medtem ko je moške strah, da ne bi bili dovolj dobri v postelji, je ženske strah, da bodo med rjuhami predobre, preveč izkušene in sproščene. Če ima ženska več spolnih partnerjev, je družba ne obravnava enako kot moškega, ki je poskočen ljubimec, ampak jo prej ožigosa za lahkoživko.Vprašanje, ki bi ga ženske morale zastaviti moškim, je, ali se zares bojijo njihovega užitka ali pa se bojijo, da sami niso tako dobri ljubimci, da bi ji ga lahko omogočili.Veliko žensk se močno obremenjuje z doseganjem orgazma, zato ga celo hlinijo pred partnerjem, čeprav je znano, da je lahko tudi seks brez orgazma sproščujoč. Bolj pomembno je, da partnerja razumeta, da se vsak seks za žensko nujno ne konča z orgazmom, kar pa še ne pomeni, da je on slab ljubimec.