Strah me je življenja brez smeha

Občasno se je našel kdo, ki me je vprašal, kam je izginila iskrica v mojih očeh, a vsak od njih je dobil v odgovor le sprenevedanje. Čeprav sem čutila, da je ni več, nisem zmogla priznati. Ne drugim, še manj sebi.

Do tebe. Do trenutka, ko si se me prvič dotaknil. Ko si s svojo toplino prižgal najsvetlejši plamen, kar jih je kdaj v meni gorelo. Sedel si ob meni, bila sva le znanca, ki sta se tisti večer po zaslugi prijateljev znašla skupaj v družbi, in se me v vnemi debate, podžgane z obilico alkohola, dotaknil. Močno, a nežno ...

