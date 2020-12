Štirje znaki, da on v zvezi trpi

Spoznanje, da on v zvezi ni srečen, je lahko zelo boleče. Ker pa šele ob zavedanju težave lahko ustrezno ukrepate, poglejte, s čim najpogosteje moški izraža nezadovoljstvo v zvezi. Obseden je z novimi igračkami Z igralnimi konzolami, računalniki, tablicami in podobnim. Že prej se je včasih z njimi kdaj zabaval, po novem pa plemeniti zbirko takšnih in drugačnih pripomočkov, s pomočjo katerih se lahko umakne v svoj svet ter v njem pozabi, da v odnosu ni srečen. Pri mizi molči Včasih sta med kosilom, večerjo ali malico sproščeno klepetala, po novem pa on molče prazni krožnik, in tudi če spodbujate pogovor, noče in noče sodelovati. Tudi to je znak, da v mislih premleva, kaj lahko glede svojih občutkov stori, saj vam jih, da vas ne bi prizadel, noče zaupati. Umika se z izjavo: O tem sva že govorila Odkrita komunikacija je temelj razmerja, in če se ji partner vztrajno izmika z opravičilom, češ da sta o tem že govorila in vas noče poslušati, je morda zavedno ali nezavedno že vrgel puško v koruzo. Pogosto se druži s prijatelji Vedno je bil družaben in vsake toliko se je dobival s prijatelji, zadnje čase pa se vam zdi, da več trenutkov kot vam namenja njim. To je še en znak, da mu razmerje ne zagotavlja tistega, kar si želi.