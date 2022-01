Štirje znaki, da je idealen ljubimec

Ko imajo ženske v mislih idealnega moškega, opisujejo njegove številne pozitivne lastnosti, veliko pa se jih nanaša na njegovo vedenje v postelji. Kakšen je torej idealni ljubimec, ki lahko zadovolji vsako?

Rad se uči

Nekateri pari se med rjuhami takoj najdejo, drugi potrebujejo več časa, za kar je pomembna dobra komunikacija. Če je moški pripravljen sprejemati nasvete in navodila, kot so »še, nižje, močneje itd.«, nima težav z egom in se rad nauči trikov, ki bodo zadovoljili njegovo žensko, kar je zmagovalna kombinacija za obe strani. Če pa ni pripravljen poslušati, bo utihnila in raje začela hliniti orgazme.

Ne hvali se

Moški imajo večjo potrebo po tem, da se pohvalijo s svojimi spolnimi veščinami ali da se dokazujejo v tej smeri, vendar ne vedo, da to lahko na ženske deluje zelo odbijajoče. Ženske si ne želijo poslušati o predhodnicah, ki so mu prej grele posteljo, ali hvalisanja, katero tehniko obvlada med rjuhami zaradi bogatih izkušenj. Ne samo da je to odbijajoče, hkrati zvišuje njena pričakovanja, ki jih običajno potem ne zmore ali ne zna izpolniti.

Zna dati kompliment

Ceneni komplimenti o njeni okrogli zadnjici in podobno so morda lahko za hip ženski celo zabavni, a kaj hitro se jih bo naveličala, saj si ne želi, da bi njen moški opazil le njeno telo, ampak celoto. Iskreni in preprosti komplimenti, ki izdajajo njegova pristna čustva, so tisti, zaradi katerih bo verjela, da ima ljubimca iz sanj.

Ne pobegne

Velikokrat se zgodi, da je vse kot v pravljici do prvega seksa, potem pa moški izgine s planeta – ta stara zgodba kaže na njegovo čustveno nezrelost. Tudi v primeru, da ga strast mine ali da ne ve, kako bi nadaljeval odnos, ni primerno, da izgine, ne vrača sporočil ali klicev, prekine stik brez pojasnil ... Komunikacija je ključna, pa naj bo konec srečen ali ne, vseeno je prav, da se dva pogovorita, kot se spodobi.