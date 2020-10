Štirje resnično preprosti koraki do boljšega spolnega življenja

Ste v dolgi zvezi, v kateri ste sicer srečni, a občutek imate, da je vajino spolno življenje malo zaspalo. Da se zadeve ne bi še poslabšale, vzemite zadeve v svoje roke in s štirimi preprostimi načini poskrbite, da bo v spalnici znova vroče, kot je bilo nekoč. Poljubljata se vsaj 10 minut na dan Seveda to ne pomeni, da morata nastaviti uro in se poljubljati 10 minut v paketu, pomeni pa, da se morata znova spomniti na izjemen vpliv poljubljanja na odnos. Ob vsaki priložnosti si namenita vroče poljube: ko zjutraj vstaneta, ko se razideta, ko se zvečer znova snideta, kar tako, brez posebne priložnosti in namena. Zagotovo bosta poljubom namenila celo več od priporočenega časa in na takšen način razmerje oplemenitila z vseh vidikov. Spolnega življenja ne primerjajta z drugimi Se vam zdi, da je prijateljica deležnega boljšega, pogostejšega, strastnejšega seksa od vas? Sploh se ne obremenjujte s tem. Primerjave z drugimi vam prav nič ne koristijo. Tudi vzporednice s filmskimi zgodbami ne. Poskrbite, da bosta s spolnim življenjem zadovoljna vidva, to je edino, kar šteje. Zvečer pozabita na telefončke in druge napravice Kakovostno skupno preživet čas pomeni, da trenutke posvečata zgolj drug drugemu. Elektronske naprave so velika ovira do iskrenega pogovora in do drugih načinov medsebojnega povezovanja. Vsaj za kakšno urico jih zato odložita in se posvečajta zgolj drug drugemu. Sestavita seznam zadovoljstva Lahko naštejete nekaj stvari, ki vam prinašajo prav posebno zadovoljstvo? Ni vedno preprosto, zato si vzemite čas za razmislek in na list napišite vse, kar vam je v seksualnem smislu v veselje. Denimo dolga predigra, masaža, gledanje erotičnih filmov, branje erotičnih del ... Enako naj stori vaš dragi. Seznama si nato izmenjajta in se potrudita, da bosta drug drugemu izpolnila čim več želja.