Štirje razlogi, zaradi katerih ženske vztrajajo v slabih zvezah

Čeprav se ne zdi razumno vztrajati v slabih ali škodljivih zvezah, to nikakor ni redkost. Kaj pa ženske napelje k temu, da ne končajo nezdravega odnosa? Največkrat so posredi štirje razlogi.

Nezdrav odnos z očetom

Po prepričanju terapevtke Mitzi Bockman ženske, ki imajo zdrav odnos z očetom, kasneje v življenju lažje oblikujejo uspešno razmerje, na žalost pa je v sodobnem času zdrav odnos med očetom in hčerjo redkost. Veliko očetov je odsotnih, vso skrb za otroke prepuščajo soprogam, se izogibajo odgovornosti do družine, deklice pa z vzgojo dobijo napačne vzorce o tem, kako naj bi se moški obnašali v zvezah. Ujete v te vzorce vedno znova pristanejo ob moških, ki po obnašanju spominjajo na očete, skušajo ob njih preboleti bolečino, ki je posledica dejstva, da se nanj niso mogle zanašati in zato največkrat končajo v primežu nezdravih razmerij. Šele, ko odkrijejo resničen razlog zanje, lahko presekajo krog, v katerega se vedno znova ujamejo.

Varnosti, miru in udobja ne doživljajo kot nečesa pozitivnega

Bockmannova trdi, da nekatere ženske v življenju preprosto iščejo izzive in iz različnih razlogov občutke varnosti, miru in gotovosti povezujejo z nečim negativnim. Največkrat zato, ker so odraščale v problematičnih družinah in skozi otroštvo dobivale napačna sporočila glede tega, kakšno naj bi razmerje bilo. Ko iščejo vzporednice s primarnimi družinami, vedno znova hote ali nehote končajo v slabih odnosih.

Ne počutijo se dobro v svoji koži

Nesamozavest je še en pogost razlog za vztrajanje v škodljivih zvezah. Velikokrat se zgodi, da ženska sebe ne ceni in ne prepoznava lastne vrednosti, s tem v njej raste prepričanje, da si boljšega, kot ji je trenutno na voljo, ne zasluži in vztraja ob partnerju, ki zaradi manipulacije in celo nasilja še bolj spodkopava njeno samozavest. Začarani krog je s tem sklenjen in praktično nemogoče je iz njega zbežati.

Bojijo se biti same

Bockmannova trdi, da je prav to zelo pogost razlog za vztrajanje v odnosu, ki povzroča več dobrega kot slabega: strah pred samoto je velikokrat tisti, zaradi katerega ženska vztraja ob partnerju, ki je ne ceni. Razvije se nezdravo razmerje, za katero je zmotno prepričana, da je boljše kot nič.