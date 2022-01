Štirje razlogi za vztrajanje v toksični zvezi

Razmerje, polno manipulacije, oblastnosti, posesivnosti in tudi nasilja na človeku pušča resne posledice. A kljub temu da se nekateri zavedajo, da živijo v takšnem partnerskem odnosu, v njem vztrajajo. Zakaj?

Strah jih je samote

Je že tako, da nekateri raje živijo v slabi zvezi, kot da bi bili samski. Kajti strah jih je osamljenosti, občutka zapostavljenosti in samote na sploh. Takšne osebe so pripravljene trpeti vse, da jih partner le ne bi zapustil in si s tem delajo nepopravljivo škodo.

Nimajo nobene samozavesti

Nesamozavestni ljudje z nizkim samospoštovanjem težko zapustijo partnerja ne glede na to, kako se ta do njih obnaša, saj so prepričani, da sami ne bi zmogli preživeti, ne bi bili sposobni poskrbeti zase in da si ne zaslužijo boljšega življenjskega sopotnika.

Verjamejo v boljši jutri

So tudi takšni, ki so slepo prepričani, da se bodo zadeve nekoč le izboljšale. Najbrž je odveč poudarjati, da so upi v večini primerov lažni, kajti samo po sebi se nič ne bo spremenilo. Za pozitivne spremembe bi si morala oba priznati, da je v zvezi nekaj narobe, nato pa se truditi to popraviti. A to se največkrat žal ne zgodi.

Strah jih je zavrnitve

Osebe v slabih zvezah pogosto prežema strah, da nikoli ne bodo našli drugega partnerja, ki bi z njimi ravnal lepše. Ta strah jih ovira pri tem, da bi slabo razmerje končali, odšli iz škodljivega odnosa ter poiskali pravo sorodno dušo. Bojijo se namreč, da bi se njihovo iskanje neuspešno končalo.