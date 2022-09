Štirje odgovori, zakaj vas ne pokliče

Sspoznala sta se, všeč vam je, imeli ste občutek, da ste tudi vi všeč njemu, a čeprav sta si izmenjala številki, vas ne pokliče.

Sprašujete se, kaj je v ozadju zgodbe, mi pa vam ponujamo štiri najverjetnejše razloge oziroma odgovore na vprašanje, zakaj me ne pokliče.

Oddan je

Morda ste si njegovo prijaznost narobe razlagali ali pa vas je morebiti dejansko zavajal in vam dajal občutek, da je prost. A velikokrat je za njegov molk krivo prav dejstvo, da že ima dekle, morda celo soprogo ali družino, vendar je to namerno ali nenamerno zamolčal.

Igra se

Morda sploh ne išče resne zveze in se le malo poigrava, vi pa ste nevede postali ena od njegovih igračk. Seveda tega ne razlaga naokoli, a iz njegovih dejanj je razvidno, da nima resnih namenov. Če bi jih imel, bi vas zagotovo poklical.

Dvomi o sebi

Osebe s pomanjkanjem samozavesti se le težko odločijo za prvi korak. Lahko, da ga je strah v roke vzeti telefon in vas poklicati, saj meni, da ne zasluži vaše pozornosti, čeprav se vi nikakor ne bi strinjali z njim.

Preprosto ga ne zanimate

Vi ste res imeli občutek, da so iskrice letele v obe smeri, vendar obstaja možnost, da vas je občutek varal in ste jih pošiljali le vi. Vzel je vašo številko, ker ni hotel biti nesramen, a zagotovo jo je že izgubil.

Še veliko je mogočih odgovorov, zakaj ne pokliče, a to ne pomeni, da morate stalno preverjati telefon in čakati na njegovo sporočilo. Če želite pregnati sume, dvome in negotovost, ga pač pokličite vi in vprašajte, kaj se dogaja. Konec koncev s tem ne boste izgubili ničesar, boste pa (morda) dobili odgovor, ki vam (morda) ne bo všeč, a boste vsaj vedeli, kje in kako zadeve stojijo.