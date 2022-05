O seksu in denarju se ne laže

Večina se vsaj v teoriji zaveda, da je popolna odkritost med partnerjema ena od dobrih poti do srečne zveze. A večina se prav tako včasih zateka k lažem. Vendar pa pozor: če so tako imenovane bele laži v razmerju dopustne, so nekatere absolutno prepovedane. O čem si partnerja nikoli ne bi smela lagati?

O nezvestobi

Seveda je to, če do nje pride, težko priznati, vendar z njo povezane laži na dolgi rok kopljejo vse globljo jamo za odnos in ko resnica končno pride na dan, razmerju največkrat ni pomoči.

Ne glede na to, ali gre za seks, spogledovanje ali razmišljanje o nezvestobi, z njo povezane laži v zvezi nikoli niso na mestu. Naj bo resnica še tako boleča, najbolje jo je takoj priznati.

O lastnih občutkih

Včasih v prid ljubega hišnega miru prepričanja, čustva ali nestrinjanja potlačite. Napaka. O vsem tem bi se morali s partnerjem odkrito pogovoriti in, četudi se ne strinjate z njim povedati, kaj si o nečem resnično mislite, kako se ob določenih stvareh počutite in kako njegova dejanja ali besede vplivajo na vas.

Skrivanje občutkov nikoli ni prava pot, ne glede na to, s kakšnim namenom nekdo to počne.

O denarju

Finančna prevara je en najpogostejših razlogov za razpad razmerji. Sam termin zajema vse, od višine zaslužka do morebitnih dolgov, denarja, ki ga posojate drugim, izdatkov in še bi lahko naštevali.

Denar v razmerju seveda igra pomembno vlogo in glede prihodkov ter izdatkov bi morala biti partnerja drug do drugega povsem odkrita.

O seksu

Več raziskav je pokazalo, da približno 80 odstotkov žensk vsaj občasno zaigra orgazem. Ne glede na razloge za takšno početje, to nikoli ni sprejemljivo.

Kajti odkritost glede seksa in spolnega zadovoljstva je prvi pogoj za kvalitetno seksualno življenje in zato z njim povezane laži ne doprinesejo ne k boljšemu seksu in ne h kvalitetnejši zvezi.