Štiri v vsaki zvezi prepovedane laži

Z majhnimi, nedolžnimi lažmi praviloma ne škodujemo nikomur. Največkrat služijo temu, da se izognemo zadregi, sporom in temu, da nekoga obvarujemo nepotrebnih skrbi ter bolečine. A obstajajo zadeve, o katerih v razmerju nikoli ne bi smeli lagati. Glede česa ne bi smeli nikoli lagati? Glede nezvestobe Se zgodi, da nekoga zamika prepovedani sadež. Tega res ni enostavno priznati, posledice so lahko za zvezo pogubne, pa vendar … Če se zgodi prevara, je laž glede nje nedopustna. Kajti z njo ne ščitite partnerja, temveč zgolj sebe, ko pa resnica pride na plano (kar se v končni fazi vselej zgodi), je veliko bolj boleča, kot če bi jo priznali sami. Glede lastnih občutkov Glede občutkov je treba vedno z resnico na dan: morda vas je prizadel, užalil, vam nehote zadal bolečino, vi pa molčite in se pretvarjate, da je vse v najlepšem redu. S tem ne škodujete le sebi, temveč tudi vajini zvezi. Kajti če druga stran ne ve, s čim in kako vas je prizadela, bo dejanje ponavljala in s tem ogrozila odnos. Prav tako bodo zamolčane stiske pripeljale do zamere, ki je na koncu ne boste več mogli utišati. Torej: ne glede na to, kaj čutite, svoja čustva vedno razkrijte. Glede denarja Finance so eden najpogostejših razlogov za ločitev. In neiskrenost glede njih obsega vse: od neresnice glede tega, koliko ste zapravili za čevlje, do skrivnega zadolževanja ali posojanja denarja, laganja glede zaslužka in izdatkov ter vsega, kar je povezano z denarjem. Tudi tu velja pravilo, da je laž nedopustna in nedovoljena. Glede seksa Študije so pokazale, da približno 80 odstotkov žensk med seksom hlini orgazem. To je le ena od s spolnostjo povezanih od laži, ki je nedopustna. Povejte, kaj vam je všeč, kaj pričakujete, kaj vam ne ustreza, kaj bi radi poskusili ... Iskren pogovor o seksu pripomore k boljšemu spolnemu življenju, okrepi pa tudi zvezo in intimno povezavo med dvema, vključenima vanjo, laž pa ji na drugi strani škoduje z več vidikov.