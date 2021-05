Štiri stvari, ki moškim niso všeč pri ženskah

Igranje blondinke

Nesramnost

Narejenost

Nobene potrebe ni, da ženska igra blondinko, če to v resnici ni. FOTO: Sanneberg/Getty Images

Kraljica drame

Ni res, da moški ne opazijo stvari, ki jim niso všeč, le manj pozornosti jim posvečajo kot ženske. A če jih dlje opazujejo, jim lahko začnejo iti na živce in je odnos ogrožen.Ni res, da moškim niso všeč samozavestne in pametne ženske, čeprav se jih včasih malo ustrašijo. V splošnem se jim zdijo privlačne, ker znajo povedati svoje mnenje. Ravno zato ni nobene potrebe, da se ženska dela blondinko in pretvarja, da je prazne glave, zato da moški naredi vse namesto nje. Na dolgi rok to ne deluje.Pravo nasprotje blondinke so ženske, ki vedno vse vejo in ne želijo slišati ničesar, kar se ne sklada z njihovim prepričanjem in pogledom na svet. Tega so pripravljene zagovarjati za vsako ceno in prek (moških) trupel, zato da bi zmagale. V nekoliko blažji obliki gre za tip ženske, za katero moški nikoli ničesar ne naredi dovolj dobro, ni dovolj sposoben, zato ga nenehno ponižuje, namesto da bi ga pohvalila in tako pobožala njegov ego. Takšne ženske, ki svoje nezadovoljstvo stresa nad njim, si ne želi noben moški.Vsak človek je svoja osebnost, ima svoj značaj, svoje želje in potrebe, prepričanja, verovanja, okus ... Vendar se vsak prilagaja tudi času, v katerem živi, in marsikdaj odigra različne vloge, da bi bil bolj všečen. Pri tem ženske nekoliko vodijo pred moškimi. Nekatere so tako narejene in tako prilagojene okusu okolice, da nimajo več lastne osebnosti, ker skrbijo samo za to, da bodo ugajale drugim, predvsem svojemu moškemu.Zakaj bi gledala nogomet, če je ne zanima, in se dolgočasila? Moški bo veliko bolj cenil iskreno mnenje in žensko, ki ve, kdo je in kaj ji je všeč.Moški vedo, da so ženske bolj nagnjene k dramatičnemu doživljanju dogodkov, pa vendar jih njihovi izpadi izčrpavajo, sploh če se tako odzovejo na skoraj vsak dogodek. Na začetku se moški trudi razumeti in pomagati, pri čemer je pogosto preveč racionalen, a sčasoma ga iracionalna drama začne utrujati in ogluši za vsa pritoževanja. Ali postane copata, ki to prenaša, ali pa odide.