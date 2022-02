Štiri stvari, ki jih ženske ne prenesejo

Zagotovo bi, če bi ženske vprašali, česa pri svojih partnerjih ne prenašajo, vsaka sestavila svoj seznam. Na seznamu večine pa bi se nedvomno znašle štiri zadeve.

Igranje z mednožjem

Nobeni tedaj, ko si z roko povsem podzavestno poseže po mednožju in se popraska, to ne ostane skrito. In nobena ženska nad tem ni navdušena. Res je, da gre za povsem naravno, velikokrat čisto spontano dejanje, pa vendar to ni primerna sestavina romantičnega druženja.

Dlačice iz nosu ali ušes

Dlačice iz raznih obraznih odprtin niso privlačne – in pika. Na srečo s tem, da se jih znebite, ni veliko dela, boste pa brez njih pri ženskah pustili veliko boljši vtis.

Umazani in neurejeni nohti

Lepe in urejene roke so privlačne v očeh obeh spolov. Nič ni narobe, če so na njih vidne posledice trdega dela, ni pa privlačno, kadar so roke umazane, za nohti pa se kopiči nesnaga.

Slaba ustna higiena

Zadah po obroku lahko doleti vsakega. Nekaj povsem drugega so slaba ustna higiena in zanemarjeni zobje. Za to ni opravičila v nobenem primeru.