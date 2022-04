Štiri stvari, ki jih moški med seksom najbolj sovražijo

Kakor ženske tudi moški nekaterih stvari med seksom ne prenesejo. Prve na seznamu so naslednje štiri.

Sramežljivost in zadržanost

Razumljivo, da vse niso oblastne domine, ki bi v postelji vedno prevzele glavno besede. A ženska, ki nikoli ne da pobude in je med seksom preveč zadržana ter sramežljiva, žal ni ravno poželjiva. Pozabite za miselne ovire, sram in zadrego pustite pred vrati spalnice ter samozavestni pričarajte veselje sebi in njemu.

Hlinjeni orgazmi

Od kdaj je pravilo, da se mora vsak odnos končati z orgazmom? Takšnega pravila ni, in če je vrhunec kdaj izvzet, nič narobe. Boljše kot se v tem primeru pretvarjati je povedati resnico. Hlinjeni orgazmi za nikogar niso koristni, pozoren ljubimec pa jih zagotovo prepozna in nad njimi ni navdušen.

Neosredotočenost

Razumljivo je, da imate veliko obveznosti in odgovornosti in da jih včasih težko odmislite, a vsaj tedaj, ko se predajate strastem, skušajte ostati pri stvari. Neosredotočenost nanjo je namreč v moških očeh pravi ubijalec strasti.

Želja po popolnosti

Seveda so med seksom lasje razmršeni, ličila razmazana in v vseh položajih telo ni videti najbolje, vendar … To so stvari, s katerimi se tedaj res ne bi smeli obremenjevati. Perfekcionizem je namreč še ena stvar, ki je moški v postelji ne prenesejo.