Štiri skupine penisov

Ukrivljen navzdol prinaša največ veselja, ko je ženska zgoraj. FOTO: Getty Images

Velika glava

Pri položajih, kjer je potrebna globoka penetracija, se najbolje odrežejo obrnjeni navzgor.

Manjša glavica

Zakrivljen navzgor ali navzdol

Raven

Skupina ameriških urologov trdi, da je vse penise sveta mogoče razdeliti na štiri skupine, in sicer ne glede na njihovo velikost. Tukaj ni boljših ali slabših, saj se ne ocenjuje funkcionalnost penisa, ampak zgolj njegov videz, ki pa seveda ni nepomemben.Večna dilema, ali je bolje imeti dobro tehniko ali daljšega, popolnoma izpušča z vidika vprašanje estetskega videza penisa, zato je prav, da ga pojasnimo.To je penis, pri katerem se zdi njegova glavica večja od preostale celote, kar običajno tudi je, je po mnenju urologov čudovita prednost, saj med seksom spodbudi stene nožnice, to pa je všeč obema. Po njihovih ocenah je takšnih penisov okoli 20 odstotkov.Penis je pri korenu širši kot pri glavici, kar omogoča lažjo in gladkejšo penetracijo, širši koren pa z globokim prodiranjem omogoča več užitka.Penisi, ki so med erekcijo ukrivljeni navzgor, prinašajo največ veselja pri položajih, kjer je potrebna globoka penetracija, saj lahko spodbudijo najbolj delikatne predele, kot je točka G, odlični so tudi za analni seks. Ukrivljen navzdol prinaša največ veselja, ko je ženska zgoraj.Penis, ki ostane raven tudi med erekcijo, je hvaležno orodje za vse seksualne položaje.